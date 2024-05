Fontana a Marotta: "Smetti di vincere o vieni al Milan". La risposta dell'ad interista

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così dal palco del premio Rosa Camuna 2024 in Regione Lombardia: "Sono molto orgoglioso di essere qui, questa sede rappresenta la mia identità. Sono nato a Varese e cresciuto in Lombardia, un’esperienza che mi è servita tantissimo. Perseveranza, coraggio e umiltà sono valori che mi sono portato dietro. Mi sento molto lombardo, è un premio che mi ricorderò per msempre: negli ultimi anni ho vinto diversi premi, ma questo è uno dei più importanti”.

Arriva anche una battuta di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e tifoso milanista, che ha detto: "O smette di vincere o viene al Milan". La risposta di Marotta non si è fatta attendere: “Dico che ormai il mio percorso è quasi finito, dopo l’Inter mi riposo".

All’Inter quattro giocatori lombardi: "E' un ulteriore motivo di orgoglio, come Inter abbiamo cercato di creare uno zoccolo duro, come del resto l’Atalanta: ne approfitto per fare i complimenti ad Antonio Percassi. La mentalità lombarda è sempre vincente, oggi in Serie A ci sono cinque squadre lombarde e potrebbe arrivare la sesta, la Cremonese. La Lombardia è sempre in primo piano”.