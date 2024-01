Fontana: "Nuovo stadio Milan? Noi daremo tutta la nostra collaborazione"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Quello che ho sempre detto è che il Milan è un club di un certo livello e che ha la necessità, come l'Inter, di avere uno stadio da cui ricavare ulteriori introiti e altre possibilità di sviluppo del business. Credo che se questa è la scelta del Milan va bene". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine della presentazione a Palazzo Mezzanotte del piano di mandato per il prossimo triennio della Fondazione Bruno Kessler, in merito al nuovo impianto che il Milan vorrebbe realizzare a San Donato. "Abbiamo un ruolo in cui partecipiamo formalmente all'iniziativa - ha aggiunto - daremo tutta la nostra collaborazione". (ANSA).