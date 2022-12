Fontana sul Milan: "Ha fatto vedere a tutti qual è la strada da percorrere"

MilanNews.it

© foto di Christian Pravatà

Intervistato da Sportitalia, Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, ha parlato così del Milan, sua squadra de cuore: "Il Milan è una società che ha fatto vedere a tutti quale sia la strada da percorrere. Ha avuto il coraggio di lanciare giovani come Kalulu, la bravura di scovare talenti come Maignan e Theo Hernandez, l’intuizione di puntare su gente di grande esperienza come Giroud e la caparbietà di insistere su Tonali che, dopo una stagione sottotono, si è dimostrato un grandissimo giocatore. Tutto questo, tenendo il bilancio in equilibrio e affidandosi ad un allenatore in grado di tenere insieme lo spogliatoio dando fiducia a giocatori che non sembravano di primo piano".