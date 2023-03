Football Benchmark - "La rosa del Milan vale quasi 700 mln, Leao e Tonali hanno più che raddoppiato il loro valore. Sui ricavi e costi..."

MilanNews.it

Antonio Di Cianni, Head of Football Economics & Strategy di Football Benchmark, ha commentato così a SkySport24 la situazione economica del Milan: "L'aumento del 16%dei ricavi è stata una boccata di ossigeno per il Milan che arrivava da anni in cui i ricavi erano piatti. I 33 milioni di ricavi da stadio sono importanti, nonostante il Milan non abbia ancora uno stadio moderno come quelli europei dei top club. E' stato superato il livello dei 100 milioni di ricavi commerciali. Gli accordi con Emirates e Puma sono raddoppiati e ora valgono 30 milioni ciascuno. A livello di costi, il Milan è riuscito nell'impresa di vincere lo scudetto senza spendere un euro in più di stipendi rispetto all'anno precedente.