Football Leaks, Man City nei guai. Ceferin: "Stiamo valutando il caso"

Il Manchester City rischia di non partecipare alla prossima Champions League. Qualora il club inglese venga riconosciuto colpevole di aver infranto le regole del fair-play finanziario, potrebbe scattare l'esclusione dalle coppe europee. Football Leaks ha portato alla luce il mese scorso che il Manchester City avrebbe gonfiato le proprie entrate di sponsorizzazione al fine di rientrare nei parametri imposti dalla UEFA. Già nel 2014 la società aveva accettato di pagare una multa di 49 milioni di sterline per evitare l'esclusione. Domenica scorsa, a Dublino, il presidente Aleksander Ceferin ha confermato di essere pronto a intervenire nel caso in cui venga accertata la violazione: "Stiamo valutando la situazione. Abbiamo un organismo indipendente che lavora al caso e molto presto avremo una risposta".