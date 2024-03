FootballBenchmark: "Il prezzo a cui un club potrebbe essere venduto potrebbe essere diverso dall'Enterprise Value indicativo presentato nella nostra relazione"

Nella giornata odierna sono arrivate voci secondo le quali le rilevazioni effettuate ieri dalla Guardia di Finanza a Casa Milan potrebbero fare chiarezza anche, e non solo, sul valore di vendita dell'AC Milan che a fine agosto è passatto da Elliott a RedBird. Nell'ambito dell'operazione il club è stato valutato 1,2 miliardi di euro. Secondo alcune ricostruzioni, basate su analisi (non aggiornate) di Football Benchmark, strumento che consente di effettuare analisi approfondite utilizzando dati finanziari, operativi, di social media e di valutazione dei giocatori, il prezzo non rifletteva l'effettivo valore di mercato. Posto che si tratta di un qualcosa tutto da dimostrare, è lo stesso sito ad indicare, nelle note dei loro report, che le loro ricerche hanno solo una valenza dimostrativa. Di seguito la specifica:

"Né il nostro parere né la nostra relazione devono essere interpretati come un parere sulla correttezza di una transazione effettiva o proposta, un parere sulla solvibilità o una raccomandazione di investimento. Sono invece l'espressione della nostra determinazione di valori aziendali indicativi basati su informazioni pubblicamente disponibili e su una metodologia applicata in modo coerente. Per varie ragioni, il prezzo a cui un'entità potrebbe essere venduta in una specifica transazione tra determinate parti, o quotata in borsa, in una data specifica, potrebbe essere significativamente diverso dall'Enterprise Value indicativo presentato in questa relazione. I potenziali investitori devono sempre effettuare le proprie indagini e analisi e sono invitati a richiedere la propria consulenza legale, finanziaria e fiscale. Nulla di quanto contenuto nella presente relazione deve essere interpretato o fatto valere come garanzia o rappresentazione del futuro, né deve sostituire le indagini di due diligence che un investitore prudente dovrebbe effettuare prima di investire. I potenziali investitori non devono interpretare il contenuto di questa relazione come una consulenza di investimento, legale o fiscale. Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori devono fare affidamento sul proprio esame dell'investimento e delle condizioni dell'investimento, compresi i meriti e i rischi connessi".

Un anno fa Forbes valutava il club intorno ad 1,4 miliardi di dollari (clicca qui).