Footy Headlines - Le indiscrezioni sulla nuova terza maglia e il kit per l'anniversario

Questa mattina il portale Footy Headlines, noto per divulgare le anticipazioni delle divise delle squadre di calcio, ha pubblicato le indiscrezioni sia su quella che potrebbe essere la prossima terza divisa del Diavolo, per la stagione 2024/2025, sia sul kit celebrativo per i 125 anni di storia, per il quale il club rossonero aveva chiesto l'aiuto dei tifosi nella scelta dei particolari. Per quanto riguarda la terza maglia il Milan dovrebbe ritrovare il colore grigio, come già fu nella stagione 2003/2004: oltre al grigio come secondo colore viene indicato il verde menta.

Per la divisa celebrativa, invece, Footy Headlines riporta quelli che secondo le loro informazioni sono state le scelte votate dai tifosi, almeno su due dei quattro elementi che erano stati resi pubblici. Lo stemma riprenderà lo stemma della città di Milano, mentre la scritta celebrativa dietro al colletto dovrebbe essere: "Rossoneri 125". Di seguito i link alle indiscrezioni.