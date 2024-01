Forbes bacchetta il Milan: "Guardare i rossoneri è frustrante. Pioli non sembra trovare risposte"

vedi letture

La nuova caduta del Milan, in Coppa Italia contro l'Atalanta, arrivata dopo una serie di risultati positivi che sembravano aver scacciato il brutto Milan autunnale, ha fatto ripiombare i rossoneri nell'incertezza. Anche la rivista Forbes ha fornito una personale visione del momento del Diavolo: "Il Milan del 2023-24 può essere frustrante da guardare: ispirato un minuto; piatto il successivo. Nel corso di una partita di 90 minuti, i tifosi rossoneri provano emozioni a non finire: dall'ebbrezza alla disperazione totale. Nella loro giornata possono essere brillanti, come nella demolizione dell'Empoli lo scorso fine settimana, poi arriva la prestazione contro l'Atalanta solo tre giorni dopo".

Poi un appunto anche a Stefano Pioli: "Un problema principale è che Pioli sembra non essere in grado di trovare risposte ai problemi del Milan. L'Atalanta ha persino fatto riposare giocatori contro il Milan per la partita di coppa, mentre Pioli ha schierato i suoi migliori uomini (o quelli che erano disponibili almeno) e ha comunque perso. Il toscano sembra un uomo senza idee o un piano B nel caso in cui A non funzioni".