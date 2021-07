Formula1, a Silverstone gli inglesi ci riprovano: "Racing is coming home"

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - 'Racing it's coming home', ovvero la Formula 1 o più in generale il mondo dei motori sta tornando a casa. E' uno degli striscioni apparso sulle tribune, strapiene, nel primo giorno della Formula 1 in pista a Silverstone in Inghilterra dove va in scena il primo tentativo di rivoluzione per il Circus con le qualifiche il venerdì e ma mini-gara con la Sprint Race del sabato. Un messaggio quello dei tifosi inglesi, tutti per Lewis Hamilton, che fa riferimento probabilmente al fatto che proprio a Silverstone nel 1950 si è corsa la prima gara di Formula 1, ma forse c'e' anche la voglia di mettersi alle spalle la sconfitta dolorosa nella finalissima giocata in casa a Wembley agli Europei contro l'Italia di Mancini. Il tutto dopo aver ostentato per giorni tra mezzi d'informazione vari e social il concetto 'the football it's coming home' (il calcio sta tornando a casa) trasformatosi poi con il trionfo azzurro in ''the football it's coming Rome'. E per omaggiare l'Italia campione d'Europa le Ferrari di Leclerc e Sainz scenderanno in pista con l'hashtag scritto sulla livrea '#grazieAzzurri'. (ANSA).