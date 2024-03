"Forse qualcuno riteneva che Maradona valesse più da morto che da vivo o era impossibile gestirlo?": le parole dell'ex avvocato di Maradona

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - "Non c'è solo negligenza dietro la morte di Maradona, bisogna scoprire i motivi e chi aveva interesse: forse qualcuno riteneva che valesse più da morto che da vivo o era impossibile gestirlo?". Lo dichiara l'avvocato napoletano Angelo Pisani, che difese il campione argentino scomparso nella querelle che lo ha visto contrapposto al fisco italiano. Secondo Pisani "ci sono troppi interrogativi che meritano risposte, per le condizioni fisiche in cui era stato ridotto. Presto si potrebbero scoprire tante altre tristi verità e in tal caso occorrerebbe una condanna mondiale per chiunque risulterà responsabile".

L'ex avvocato di Maradona ritiene giusto anche "un maxi risarcimento milionario per gli eredi, familiari e tifosi di Diego". "La perizia del tribunale argentino - ricorda Pisani - ha confermato tutto quello che io, uno dei tanti allontanato ad arte da Maradona, avevo immaginato da quel triste 25 novembre di tre anni fa". "C'è chi senza rispetto, senza professionalità, senza alcuna pietà e amore ha prima abbandonato, indebolito fisicamente e poi lasciato morire Diego Armando Maradona", sostiene il legale e amico del "pibe de oro". (ANSA).