Fortune.com - Stadio, Cardinale ha trovato la sua nemesi: la burocrazia italiana

Il sito web Fortune.com ha proposto un articolo quest'oggi su Gerry Cardinale, manager americano proprietario del Milan, e sui suoi progetti per il nuovo stadio del club rossonero. Un pezzo che riepiloga tutta la situazione e riporta anche alcune dichiarazioni del numero uno rossonero (LEGGI QUI) che già dal titolo è molto chiaro: "Il Tycoon dello sport americano che vuole costruire lo Yankee Stadium a Milano potrebbe aver trovato la sua nemesi: la burocrazia italiana". Nel pezzo si parla di come l'idea di Cardinale sia quello di un nuovo stadio da 70.00 posti che abbia "un quartiere di intrattenimento, un museo della squadra, alberghi, un parco a tema e spogliatoi con piscine criogeniche". Un progetto da 1 miliardo di dollari a San Donato che possa rimpiazzare "l'amato ma sgangherato San Siro".

Secondo il sito web, l'idea di Cardinale è costruire una sorta di Yankee Stadium a Milano. Nel 2008 lo storico impianto della franchigia di baseball fu rimpiazzato da un nuovo ballpark e allo stesso modo il manager americano vuole fare anche con San Siro. Nella costruzione dell'impianto americano, Cardinale fu attore protagonista. Il problema per il numero uno di RedBird è la burocrazia italiana perché, come è noto che San Siro sia di proprietà del Comune di Milano e per questo i soldi che i tifosi spendono per seguire le partite non finiscono direttamente nelle casse rossonere. Poi viene riportata anche un estratto dell'Aspen Institute Italia: "La burocrazia italiana è notoriamente lenta e tentacolare, gestita da lavoratori statali anziani e sottopagati. Sia i dirigenti d'azienda che i politici hanno spesso affermato che la burocrazia soffoca gli affari, incolpandola di tutto, dall'eliminazione dei pannelli solari termodinamici, alla difficoltà di assumere medici, fino al ritardo nella spesa di 200 miliardi di euro di fondi europei per i soccorsi contro le pandemie".