FOTO - A Milanello inizia la preparazione per sfida Champions contro la Roma

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pioli nella mattinata odierna si è ritrovata a Milanello per dare il via al lavoro che porterà al match, importantissimo in ottica corsa Champions, di sabato pomeriggio contro la Roma. Osservato speciale Olivier Giroud, che oggi ha svolto del lavoro personalizzato (qui la nostra anticipazione).

Gli account social del club rossonero hanno pubblicato diversi scatti della sessione di questa mattina nel centro sportivo di Carnago.