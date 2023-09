FOTO - A Milanello si inizia a preparare il derby

A Milanello sono ripresi gli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Pioli: si comincia a preparare il derby di questo sabato.

Rientrati i primi nazionali (clicca qui), si valutano le condizioni di Giroud e Kalulu: per il primo allenamento personalizzato come da programma, per il difensore invece bisognerà attendere giovedì (o venerdì mattina) per ulteriori controlli.