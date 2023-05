FOTO - AC Milan colora il mondo di rossonero in vista dell'euroderby

Fonte: acmilan.com

Il Burj Khalifa, uno dei simboli di Dubai e il più alto grattacielo al mondo, si è illuminato di rossonero ieri sera, partecipando alla campagna del Milan "A light that never fades" creata per accompagnare i tifosi rossoneri nel mondo fino al fischio di inizio dell'andata della Semifinale di Champions League di domani.

"A light that never fades" è una campagna che chiama a raccolta gli oltre 550 milioni di tifosi milanisti nel mondo, per essere tutti protagonisti di una sfida speciale per il Club, invitandoli a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con una luce rossa che da Milano si espande mischiandosi al nero della notte fino a raggiungere tutti gli angoli del globo.

Illuminandosi di rossonero, il Burj Khalifa ha contribuito a diffondere con ancora più forza la passione che in queste ore sta alimentando l'attesa per una sfida speciale per il Club e i suoi tifosi.

Se il Burj Khalifa ha fatto da faro a livello globale, illuminando la notte di Dubai con i colori del Milan, a livello locale anche la città meneghina è pervasa da una luce rossonera. A partire da piazza Duomo, cuore di Milano, in cui da oggi è presente un'installazione luminosa che rappresenta il crest di AC Milan e che si presta alle foto delle migliaia di tifosi rossoneri che stanno invadendo la città per la partita. Anche lo stadio San Siro sta partecipando all'attesa dell'EuroDerby, illuminandosi di rosso per accendere la notte milanese. A pochi metri dallo stadio San Siro, ad illuminarsi di rosso è anche l'ippodromo SNAI San Siro.

La campagna vive anche grazie al supporto di alcuni dei partner del Milan, come PUMA, che da oggi colora Milano di rossonero con una campagna di affissione, in linea con la campagna "A light that never fades". Altri partner, come wefox e Banco BPM hanno aderito alla campagna, illuminando le proprie sedi milanesi di rosso.

A testimonianza dell'impatto globale della gara, Emirates, partner di AC Milan dal 2007, trasmetterà l'EuroDerby live sui propri voli, permettendo ai tifosi che si troveranno in viaggio di seguire un momento speciale per il Club.

Ad aderire alla campagna anche l'Istituto dei Ciechi a Milano che ha illuminato la propria sede di rosso. L'Istituto, partner di grande valore del Milan, permette al Club di rendersi sempre più accessibile e inclusivo per tutti i suoi tifosi, attraverso uno speciale servizio di audiodescrizione allo stadio San Siro creato per i tifosi milanisti con una disabilità visiva.

A livello globale, anche 65 Fan Club rossoneri hanno sposato la campagna lanciata da AC Milan, contribuendo a far atterrare il messaggio di questa iconica campagna in 49 paesi del mondo, partendo dagli Stati Uniti fino ad arrivare in Australia.

L'impatto globale della campagna "A light that never fades" è un'ulteriore dimostrazione della forza del brand Milan nel mondo e ha l'obiettivo di rafforzare il legame e la passione tra il Milan e i suoi sostenitori, in Italia e all'estero, offrendo al Club allo stesso tempo l'opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del marchio AC Milan a livello internazionale.

L'EuroDerby, che si giocherà a San Siro domani sera, porterà gli occhi del mondo sulla città meneghina, da cui una luce rossa alimentata dalla passione dei tifosi rossoneri sta illuminando il mondo. Perché non esistono notti buie quando c'è una luce che non si spegne mai.