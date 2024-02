Foto e scambio di regali tra Milan e Rennes: questo il post social

In vista dell'imminente sfida di questa sera, in programma alle 21:00 a San Siro tra Milan e Rennes, il Presidente rossonero Paolo Scaroni insieme al Presidente del consiglio di amministrazione dei francesi, Jacques Delanoe, hanno avuto modo e piacere di scambiarsi dei regali e gagliardetti delle proprie squadre in segno del rispetto reciproco che vige tra i due club rossoneri.

Questo il post social del Milan che ritrae la foto tra i due Presidenti.