FOTO - Eccoli! Finalmente Chukwueze e Musah a Milanello con i compagni

Dopo alcuni giorni di allenamenti in solitaria, Chukwueze trova finalmente a Milanello i suoi nuovi compagni di squadra, tornati in Italia dopo la tournée statunitense il 3 agosto.

Non solo l'esterno ex Villarreal, tra i volti nuovi a Carnago c'è anche Musah: primo allenamento nel centro sportivo rossonero per lui.