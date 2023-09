FOTO - Francia, ecco un sorridente Theo a Clairefontaine col fratello Lucas

vedi letture

Per le prossime partite della Francia, contro Irlanda e Germania, il ct Didier Deschamps ha convocato i rossoneri Giroud, Maignan e Theo.

Il terzino del Milan ha trovato a Clairefontaine anche il fratello Lucas, a cui è molto legato. In attesa di affrontarsi in campo in Milan PSG e PSG-Milan, i due fratelli posano sorridenti sui social.