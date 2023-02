FOTO - Maignan torna a lavorare tutto in gruppo, gli scatti dell'allenamento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata odierna Mike Maignan (qui la nostra anticipazione) ha svolto per intero in gruppo tutta la sessione di allenamento. La squadra ha lavorato a Milanello per preparare la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Gli account social del club rossonero hanno pubblicato diversi scatti dell'allenamento, e il portiere francese è ovviamente presente.