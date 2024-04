FOTO - Milan, Cardinale e Furlani hanno incontrato l'ambasciatore americano e il console generale degli Stati Uniti a Milano. Presenti anche Pulisic e Musah

In vista della sfida di stasera contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League, il Milan si trova da questa mattina in ritiro in un hotel nel centro di Milano dove ha ricevuto la visita di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero, e dell'ad Giorgio Furlani, i quali hanno avuto anche un incontro con Jack Markell, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, e Douglass Benning, console generale degli Stati Uniti a Milano. La rappresentanza degli USA ha incontrato anche i giocatori americano del Milan, vale a dire Christian Pulisic e Yunus Musah.

Ecco la foto pubblicata dal profilo Instagram del club di via Aldo Rossi: