FOTO - Milan Club Cernobbio, una serata con Chicco Evani e altri ex rossoneri

A Cernobbio venerdì scorso si è svolto un altro evento organizzato dal Milan Club Cernobbio.

Questa volta ospite della serata è stato Chicco Evani che nell'occasione ha presentato "Non chiamatemi Bubu", la sua biografia.

Durante l'evento, svolto presso la sala polifunzionale messa gentilmente a disposizione dal comune di Cernobbio, Chicco Evani eccellentemente spalleggiato da Luca Serafini ha parlato del suo libro, narrando aneddoti della sua carriera in rossonero, con una genuinità disarmante e quasi inaspettata, che ben spiega il valore umano di Evani.

Il tutto sotto l'ottima gestione e organizzazione di Olivier Chignoli, il presidente del Milan Club Cernobbio che coadiuvato da tutto il direttivo del Milan Club comasco cerca sempre di organizzare eventi interessanti e a tinte rossonere.

All'evento oltre a Chicco Evani e Luca Serafini, erano presenti anche Gianluca Zambrotta, Pietro Vierchowod, Cristian Zaccardo e Simone Braglia. Per un parterre di tutto rispetto.

Durante la presentazione del libro di Evani, c'è stata l'occasione per un altro momento molto importante, con il Milan Club Cernobbio che ha fatto due importanti donazioni sia agli "Azzurrini" di Zambrotta che all'associazione "Asd Invincibile diving" di Cernobbio, con il presidente Chignoli che nell'occasione ha ribadito per l'ennesima volta i valori fondamentali del Milan Club Cernobbio: "il nostro è un Milan Club che si forma non solo sulle trasferte, ma anche su altri valori importanti, come la beneficenza e gli eventi culturali, cercando di abbracciare tutto il mondo Milan".

Dopo la presentazione, si è tenuto prima un rinfresco nella sala polifunzionale, a cui era presente anche Matteo Monti, il sindaco di Cernobbio. Subito dopo una bella cena con vista lago alla "Trattoria del Glicine", il tutto magnificamente a forti tinte rossonere, con bollicine e torta rossonera a suggellare un'ottima giornata in riva al lago di Como.

Un'altra bella serata per un Milan Club nato da poco, ma che come il suo presidente Olivier Chignoli, in maniera tenace e schietta non si ferma mai, e cerca sempre di migliorarsi e soprattutto di far sventolare forte la bandiera rossonera, in un territorio dove prima era poco presente.