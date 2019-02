FOTO - Milan, Cutrone in visita questa mattina alla Pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia

Questa mattina, Patrick Cutrone ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati nella Pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Il giovane attaccante rossonero ha salutato tutti, ha firmato degli autografi e si è intrattenuto anche con il personale per qualche foto. Come riferisce asst-lariana.it, Cutrone ha aderito anche all'appello per dare maggiore ascolto ai malati rari e alle loro famiglie nell'ambito dell'iniziativa #viviconimalatirari.