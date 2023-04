FOTO - Milan-Inter, iniziata la vendita dei biglietti per i possessori della CRN: i prezzi

Alle 12 di oggi è stata aperta la vendita dei biglietti per l'euroderby tra Milan e Inter per i possessori della Carta Cuore Rossonero. Come segnala acmilan.com, in questa fase potranno essere acquistati fino a 4 biglietti, usufruendo di un listino prezzi dedicato, e ciascun intestatario del biglietto dovrà essere in possesso di CRN. Di seguito i prezzi per la stracittadina milanese: