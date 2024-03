FOTO MN - Abbraccio tra Moncada, D'Ottavio e Vergine al rigore decisivo di Zeroli

Grande gioia e soddisfazione per la Primavera di Abate che supera i quarti di finale di Youth League battendo il Real Madrid ai rigori, dopo che i tempi regolamentari sono terminati in parità sull'1-1. Grande prestazione di tutta la squadra, in particolare di Raveyre, Sia e Simic. Il Milan diventa così l'unica squadra italiana a raggiungere la Final Four di YL per il secondo anno di fila.

Al Puma House of Football c'era il tutto esaurito tra tifosi rossoneri e blancos. Presenti allo stadio anche il DT Geoffrey Moncada, il DS Antonio D'Ottavio e il responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine. Il trio rossonero, al rigore decisivo segnato dal capitano Zeroli, si è lasciato andare ad un abbraccio di pura gioia.