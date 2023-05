Aumenta la folla di tifosi a Milanello, radunati per incitare la squadra in vista del derby di domani sera e per sostenere la squadra in un momento molto delicato della stagione. in attesa dell'arrivo del corteo del tifo organizzato sono già tantissimi i tifosi - quasi 400 - presenti alle porte del centro sportivo di Carnago. La foto dell'inviato di MilanNews.it Antonio Vitiello.