FOTO MN - Cresce l'attesa nei pressi dello stadio: in vendita sciarpe della partita tra Spurs e Milan

Fonte: dai nostri inviati a Londra, Vitiello e Gioia

© foto di Antonio Vitiello

A Londra cresce con il passare dei minuti l'attesa per la partita di stasera tra il Tottenham e il Milan. Come riportato dalla foto dei nostri inviati in terra britannica Antonio Vitiello e Antonello Gioia, in zona stadio si vendono le sciarpe della sfida: Tottenham-Milan. L'atmosfera comincia a scaldarsi. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.