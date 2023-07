FOTO MN - È già Pulisic-mania: i tifosi lo aspettano fuori da Casa Milan con la maglietta numero 11

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan Gianluigi Torre

© foto di Gianluigi Torre

In attesa dell'ufficialità, è già Pulisic-mania. Sono tanti i tifosi fuori da Casa Milan in attesa che lo statunitense esca dalla sede rossonera per il classico bagno di folla, tra selfie ed autografi. C'è chi ha già comprato la maglietta dell'esterno, che ha scelto il numero 11. Il nostro inviato ha immortalato il tifoso con la prima maglietta di Pulisic venduto dallo store ufficiale di Casa Milan.