FOTO MN - I 100 gol di Natale della Sud: i dettagli di una grande iniziativa benefica

Continuano le iniziative di beneficienza che vedono coinvolte Sedicimedia e la tifoseria organizzata rossonera, che da tempo si impegnano in prima linea per dare un sorriso a chi, a causa di eventi spiacevoli, lo ha perso e lotta tutti i giorni in condizioni non facili.

Prima di Milan-Monza, tra il cancello 13 e il cancello 14, si sono radunati circa 100 ragazzi provenienti da diverse zone d’Italia e grazie all’iniziativa della Curva e dell’AIMC, hanno potuto assistere alla partita proprio dal secondo anello blu.

Prima di entrare allo stadio, bambini, ragazzi e i loro accompagnatori sono stati omaggiati di una sciarpa fatta stampare appositamente per loro da parte della Curva Sud.

L’associazione Sedicimedia ha invece premiato gli ultrà rossoneri e l’AIMC con il premio “Abbraccio” 2024 per “Essersi contraddistinti in opere solidali a sostegno dei bambini più fragili”.

Molti dei bambini e dei ragazzi coinvolti oggi fanno parte da tempo del progetto umanitario “Sport for restart”, che utilizza lo sport come metodo per aiutare i giovani a superare momenti complicati della loro vita. Questo progetto ha visto coinvolta Curva Sud in iniziative svolte ad Amatrice e, di recente, anche nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

Dopo aver posato per la foto di gruppo, tutti su in curva per sostenere il Milan, che ha vinto 3-0 contro il Monza, rendendo perfetta quella che è da considerarsi la festa di fine anno delle attività benefiche.