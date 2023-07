FOTO MN - La squadra esce da Milanello per salutare Curva e tifosi

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Antonio Vitiello, Pietro Mazzara e Antonello Gioia

© foto di Antonio Vitiello

Giorno di raduno a Milanello, con la Curva e tanti tifosi che si sono ritrovati nel centro di Carnago per dare, come di consueto, la carica ai giocatori, al mister e alla dirigenza in vista della nuova stagione sportiva. In questi istanti la squadra è uscita dal cancello del centro sportivo per ringraziare i tifosi per il solito tanto affetto ed attaccamento dimostrato.