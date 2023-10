FOTO MN - Milan, grande entusiasmo: circa 100 tifosi ad attendere i rossoneri in hotel

Il Milan, come capita spesso prima dei big match, si sta ritrovando questa mattina all'hotel Melià, in zona San Siro, per il ritiro che accompagnerà la squadra da qui al fischio di inizio della gara contro la Juventus alle ore 20.45. C'è grande entusiasmo per un big match senza tempo che quest'anno sembra mettere in palio molto di più: ad aspettare i campioni rossoneri ci sono circa un centinaio di tifosi. La foto dell'inviato di MilanNews.it.