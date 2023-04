FOTO MN - Milan, Kalulu torna tra i convocati di Stefano Pioli

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Dopo 25 giorni dall'ultima volta in occasione della trasferta di Udine, Pierre Kalulu torna nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di Champions League. Il giovane difensore francese ha dunque risolto il problema muscolare al polpaccio rimediato in nazionale.