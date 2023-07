FOTO MN - Milan, visite mediche per Alex Jimenez: lo spagnolo è arrivato alla clinica La Madonnina

Dopo essere sbarcato ieri a Milano, questa mattina è il momento delle visite mediche per Alex Jimenez, terzino destro classe 2005 che arriva al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid e che si aggregherà alla Primavera di mister Ignazio Abate (ma si allenerà anche con la prima squadra di Pioli). Il giovanissimo giocatore spagnolo è arrivato poco fa presso la clinica La Madonnina per svolgere i test medici.