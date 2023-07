FOTO MN - Milanello, tutto pronto per il corteo della curva: lo striscione per Giroud

Fonte: dai nostri inviati a Milanello: Vitiello, Mazzara e Gioia

© foto di Antonio Vitiello

Tra pochi minuti prenderà il via a Milanello il corteo della Curva Sud rossonera che seguirà tutto il viale che porta all'ingresso del centro sportivo e si fermerà davanti all'entrata dove la squadra verrà per salutare i tifosi. Il clima è caldo anche tra i tifosi come dimostra il tifoso in foto con lo striscione dedicato a Olivier Giroud che recita: "Si è girato Giroud". Dopo l'abbraccio dei tifosi il gruppo di Stefano Pioli è atteso alle 17 in campo per il primissimo allenamento della stagione.