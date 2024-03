FOTO MN - Pioggia forte a poche ore dall'inizio di Milan-Empoli

Pioggia forte su Milano, a due ore dall'inizio della sfida di campionato contro l'Empoli. Non c'è il rischio rinvio, secondo le previsioni meteo verso le 16 le precipitazioni dovrebbero cessare. Nonostante le condizioni meteo suggeriscano di restare a casa, sono previsti circa 70 mila spettatori per la sfida di oggi pomeriggio.

Per la sfida di oggi pomeriggio Stefano Pioli dovrebbe ritrovare dal primo minuto Fikayo Tomori, la cui ultima presenza da titolare risale al 22 dicembre contro la Salernitana. L'inglese ha comunque giocato uno scampolo di gara lo scorso 1° marzo contro la Lazio e un tempo intero contro lo Slavia Praga. Ad affiancarlo Thiaw che non parte dall'inizio dalla sfida contro l'Atalanta del 25 febbraio.

Reijnders dopo tre panchine consecutive in campionato e una partita saltata per squalifica giocherà nuovamente titolare. L'ultima volta fu il 3 febbraio contro il Frosinone. Torna anche nell'undici iniziale Calabria, con la squalifica di Florenzi. Quest'ultimo salterà anche l'Europa League per lo stesso motivo. Appiedato dal Giudice Sportivo anche Leao, spazio a Okafor. Chance per Luka Jovic come punta centrale, con Olivier Giroud che riposa in vista della trasferta di Praga di Europa League.