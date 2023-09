FOTO MN - Premio Gentleman AC Milan: vince Davide Calabria

Per la ventottesima edizione del premio Gentleman Fair Play, che si svolgerà questa sera, verranno premiati diversi rossoneri del presente e del passato in varie categoria.



Tra questi è presente il capitano del Milan Davide Calabria: il classe '96 italiano è stato premiato come Gentleman AC Milan. Di seguito la foto della premiazione: