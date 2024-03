FOTO MN - Scaroni arrivato a Palazzo Marino: oggi l'incontro con Sala, Inter e WeBuild

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è appena arrivato presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Oggi, come era stato anticipato già alcuni giorni fa dal sindaco Giuseppe Sala, è previsto un nuovo incontro con tema stadio. Al tavolo, oltre al vertice rossonero e il primo cittadino, ci sarà anche Alessandro Antonello in rappresentanza dell'Inter e il General Manager di WeBuild Massimo Ferrari. L'obiettivo, per i club, è avere delucidazioni sul progetto di ristrutturazione di San Siro che lo scorso fine gennaio è stato proposto dal Consiglio Comunale.

In foto l'arrivo di Paolo Scaroni in Comune. Il Milan aveva già incontrato WeBuild per un sopralluogo dello stadio di San Siro mentre per l'Inter sarà il primo faccia a faccia. Il presidente rossonero e in generale tutti i vertici dirigenziali rossoneri, nelle ultime settimane, hanno comunque sempre dichiarato che la priorità rimane costruire lo stadio a San Donato.