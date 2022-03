FOTO MN - Squadra arrivata in hotel a Napoli

Fonte: dal nostro inviato a Napoli, Antonello Gioia

MilanNews.it

Il Milan è arrivato nell’hotel scelto per il mini ritiro in vista della partita di questa sera al “Maradona” di Napoli contro la formazione di Luciano Spalletti. Per questa trasferta, Stefano Pioli ha scelto una formula già utilizzata nel periodo post lockdown ovvero partire il giorno stesso della partita per rientrare subito dopo.