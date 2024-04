FOTO MN - Turpin e squadra arbitrale si allenano a San Siro alla vigilia di Milan-Roma

Alla vigilia di Milan-Roma non è solo tempo di conferenze e di sensazioni sulle due squadre che si affronteranno, ma è anche l'occasione per la squadra arbitrale per prendere confidenza con lo stadio che domani sarà teatro della sfida, tutta italiana, di Europa League. Come dimostrano gli scatti raccolti dal nostro inviato l'arbitro Turpin e la sua squadra in questi istanti si stanno allenando sul prato verde di San Siro.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro - Clément Turpin FRA

Assistenti - Nicolas Danos FRA Erwan Finjean FRA

Quarto uomo - Ruddy Buquet FRA

Video Assistant Referee - Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee - Willy Delajod FRA