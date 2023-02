FOTO - Monza-Milan, un derby tra passato e presente: spunta la sciarpa celebrativa

Monza-Milan non sarà una partita come le altre, soprattutto per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Per la prima volta in massima serie, i rossoneri giocheranno sul campo brianzolo e per l'occasione, nel pre gara, è spuntata una sciarpa celebrativa che unisce sia i colori dei rossoneri che quelli della squadra di Palladino, con la storica data dell'incrocio, quella di oggi.