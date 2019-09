FOTO - Nuovo stadio, il CorSport svela i rendering a colori dei due progetti

In attesa della presentazione ufficiale di giovedì mattina al Politecnico di Milano, si iniziano a diradare le nubi sui due progetti selezionati da Milan e Inter da cui verrà scelto lo studio di architettura che dovrà progettare il nuovo San Siro. Dopo i due rendering in bianco e nero circolati tre giorni fa, ecco spuntare altre due immagini, provenienti dal Corriere dello Sport, che mostrano non solo l'impianto nelle due versioni a colori, quella di Populous e quella di Manica (ideato insieme a Sportium), ma anche del distretto attorno allo stadio, in cui sorgeranno spazi commerciali, alberghi e uffici. Ecco i due rendering.