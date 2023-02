FOTO - Oggi tutto l'allenamento in gruppo, la gioia di Maignan: "153 giorni dopo..."

Nella giornata odierna (qui la nostra anticipazione) Mike Maignan è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portiere rossonero è ormai prossimo al rientro, che potrebbe arrivare già domenica contro l'Atalanta o la prossima settimana contro la Fiorentina. Ci siamo quasi, per la gioia del giocatore francese che nelle proprie storie Instagram posta una foto dell'allenamento odierno: "153 giorni dopo...". L'attesa sta per finire, Maignan è pronto a riprendersi il Milan.