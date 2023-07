FOTO - Okafor posa con la 17 e i suoi agenti della Sport360

Noah Okafor ha firmato nel pomeriggio il suo nuovo contratto con il Milan fino al 2028. Un acquisto per il quale il Milan spende 14 milioni di euro, mentre al giocatore andranno due milioni più bonus per i prossimi cinque anni. Un innesto importanti per la rosa allenata da Mister Stefano Pioli.

L'attaccante svizzero, che ha lasciato il Salisburgo dopo quaytro stagioni, ha posato quest'oggi nella sede rossonera con la maglia numero 17, accompagno dai suoi agenti della Sport360, Francesco Romano, Volker Struth, Sascha Breese