FOTO - Pranzo UEFA: la foto delle delegazioni di Milan e Roma

Come sempre accade prima di una gara europea, le dirigenze delle due squadre, insieme ad una delegazione della UEFA, si incontrano nel consueto pranzo UEFA qualche ora prima de fischio d'inizio della partita. Anche le delegazioni di Milan e Roma si sono ritrovare oggi in un noto ristorante nel centro di Milano in vista della sfida di questa sera valida per l'andata dei quarti di Europa League.

Il Milan, attraverso il proprio profilo ufficiale su X, ha pubblicato una foto delle due delegazioni che hanno partecipato al pranzo UEFA: