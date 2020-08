Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino, con lo svizzero che si è legato ai granata per quattro anni. Il terzino ha festeggiato l'inizio della sua nuova avventura con l'agente Di Domenico e i fratelli Francisco (FC Lugano) e Roberto (KFC Uerdingen) come dimostra la foto scattata allo Stadio Grande Torino qui in basso.