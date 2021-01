FOTO - Season Review - 21 luglio 2020, la conferma di Pioli a Reggio Emilia

21 luglio 2020, Sassuolo-Milan. Il cammino post lockdown dei rossoneri è incredibile, tant'è che in molti si chiedono perché il Milan debba rivoluzionare tutto con Ralf Rangnick. La risposta arriva nel corso della serata del Mapei Stadium, quando esce la notizia del rinnovo di Stefano Pioli per altre due stagioni. Una conferma importante che monopolizza l'attenzione, distogliendola alla vittoria dei rossoneri, capaci di battere 2-1 il Sassuolo con la doppietta di Ibrahimovic. Quella notte ha significato molto, anzi tutto, per l'attuale presente del Milan.