FOTO - Season Review - 23 dicembre 2020, il Milan in emergenza batte la Lazio e resta primo

23 dicembre 2020, Milan-Lazio. I rossoneri devono fare a meno di Kjaer, Gabbia, Bennacer, Kessie e Ibrahimovic. Una vera e propria emergenza in una gara complicata, contro i biancocelesti a San Siro. Nonostante le difficoltà i rossoneri iniziano subito forte, riuscendo a far barcollare la Lazio con un 2-0 firmato da Rebic (al primo gol stagionale) e Calhanoglu su rigore. La sfida viene però riaperta da un rigore più che dubbio fischiato a favore dell'undici di Inzaghi: Donnarumma para il penalty di Immobile, ma non può nulla sulla respinta di Luis Alberto. Nella ripresa il centravanti campano si riscatta al 59', mettendo dentro dopo il bell'assist di Milinkovic Savic. Il Milan però non ci sta e nel finale si riaccende, andando vicino al vantaggio con una doppia occasione di Rebic. A guidare la riscossa rossonera è Theo Hernandez che, con un colpo di testa imperioso, regala il 3-2 definitivo nei minuti di recupero. Il 2020 del Milan si chiude con un capolavoro.