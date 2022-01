FOTO - Season Review - 28 febbraio 2021, una prodezza di Rebic zittisce l'Olimpico

28 febbraio 2021, il Milan vince all'Olimpico un match importantissimo per la corsa ad un posto in Champions League. Dopo due sconfitte consecutive i rossoneri si presentano a Roma contro un avversario in forma ed agguerrito: il risultato è una partita esplosiva e piena di emozioni. Il Milan riesce a passare in vantaggio con Kessie su rigore al termine del primo tempo, ma viene subito raggiunto ad inizio ripresa da Veretout. Al minuto 58 però sale in cattedra Ante Rebic, che con un velo geniale fa girare la testa a Mancini, si libera per il tiro in area di rigore e lascia partire un missile che si insacca a fin di palo. Esultanza rabbiosa per il croato, che dopo la prodezza si porta il dito alla bocca per zittire critiche e pubblico di casa.