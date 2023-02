FOTO - Theo e Calabria rispondono alle tante sciocchezze social: l'ironia dei due rossoneri

Nelle ultime settimane, complice il cattivo momento di forma della squadra e di tanti singoli, sui social sono iniziate a circolare voci, ovviamente non fondate in nessun modo, di tanti litigi nello spogliatoio rossonero, e in particolare tra Theo Hernandez e Davide Calabria. Secondo le voci fantasiose i due sarebbero venuti alle mani nelle scorse settimane proprio all'interno dello spogliatoio. Tornati alla vittoria, e con il clima giusto, Theo e Calabria hanno scelto l'ironia e la leggerezza come arma per rispondere a queste dicerie piuttosto ridicole: il terzino francese ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme al capitano in una posa da pugili prima dell'inizio di un combattimento. Una risata, con la speranza che invenzioni e illazioni smettano di prendere piede con questa facilità.