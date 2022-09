FOTO - Verso Milan-Dinamo, i tifosi croati sono arrivati in città

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Grande attesa a Milano per la sfida di Champions League di questa sera fra Milan e Dinamo Zagabria, con lo stadio che come confermato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa giocherà un ruolo importantissimo nella spinta e nel sostegno dei rossoneri. A spingere i giocatori non ci saranno però solo i tifosi del Milan, anzi. Dalla Croazia sono attesi infatti tantissimi sostenitori della Dinamo, fra i 4 ed i 5 mila secondo le stime, e anche per questo è stata disposta la chiusura del secondo anello verde e di parte del primo. Già da questa mattina gruppetti di tifosi croati si sono ritrovati in un centro città presidiato da un importante dispiegamento di forze dell’ordine.