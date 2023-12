FOTOGALLERY MN - Tutte le immagini del corteo della Curva Sud verso il St. James' Park

Come testimonia la foto scattata dagli inviati di Milannews.it, è in corso il corteo de tifosi del Milan che sono si sono radunati a Eldon Squadre e ora stanno raggiungendo a piedi lo stadio St. James' Park in vista del match di Champions League contro il Newcastle. Grande presenza anche di forze dell'ordine per evitare nuovi problemi di ordine pubblico. Di seguito tutte le immagini del corteo dei titofi milanisti: