Fra due giorni la trasferta a Leverkusen: allenamento al mattino per i rossoneri

Dopo le belle vittorie, decisamente necessarie, contro Inter e Lecce, per il Milan è di nuovo tempo di Champions League. Martedì 1 ottobre si va in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, match valido per la seconda giornata della fase a campionato della competizione UEFA. Alla vigilia, lunedì 30 settembre, i rossoneri si alleneranno a Milanello al mattino, mentre la conferenza del mister con un giocatore è prevista per la sera alla BayArena.

Oggi invece il Milan si ritroverà a Milanello per una sessione di allenamento mattutina. Questo il report di ieri:

Palestra e lavoro di scarico per gli undici partenti di Milan-Lecce. Subito in campo gli altri componenti della rosa, per iniziare con l'attivazione muscolare e alcuni torelli. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, seguite da una serie di sfide 3-vs-2 prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.